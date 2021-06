Homeoffice öffnet Tür für neue Mitarbeitende

Gerade für Unternehmen abseits der grossen Zentren könnte sich die Homeoffice-Arbeit, die durch die Coronakrise häufiger wurde, als Chance erweisen, heisst es in einer Medienmitteilung des Karrierenetzwerks Xing. Über die Hälfte der 500 berufstätigen Befragten gaben an, sie würden einen längeren Arbeitsweg in Erwägung ziehen, wenn sie dafür regelmässig von zuhause aus arbeiten könnten. Nur 13 Prozent lehnten einen längeren Arbeitsweg kategorisch ab.

Für Unternehmen sei es daher durchaus interessant, das Einzugsgebiet für neue Mitarbeitende durch das Anbieten von Homeoffice zu vergrössern, heisst es in der Mitteilung. So werde die Auswahl an potenziellen Mitarbeitenden grösser. Denn nur gerade jede und jeder fünfte Befragte wäre auch bereit, für eine neue Stelle an einen anderen Wohnort umzuziehen.

Die Umzugsbereitschaft ist laut der Befragung bei Männern mit einem Viertel deutlich höher als bei Frauen (16%). Der Hauptgrund, warum die Befragten selbst für eine Traumstelle nicht umziehen wollen, sind die sozialen Kontakte. Fast ein Drittel befürchtet, an einem neuen Wohnort sozial isoliert zu sein.

