Die hohe Nachfrage in der coronabedingten Homeoffice-Ära hat dem weltgrössten Computerhersteller Lenovo zu einem Gewinnsprung verholfen. Im ersten Geschäftsquartal von April bis Juni stieg der Gewinn um mehr als das Doppelte auf 466 Millionen Dollar (etwa 430 Millionen Franken) an, wie das chinesische Unternehmen am Mittwoch mitteilte.