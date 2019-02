Honda schliesst Werk in Grossbritannien

(Ausführliche Fassung) - Der japanische Autobauer Honda schliesst sein Werk in Grossbritannien. Das gab der Konzern am Dienstag bekannt. Das Werk in Swindon ist Hondas einzige Fertigungsstätte in Europa. Die Fabrik mit 3500 Beschäftigten soll 2021 die Arbeit einstellen. Der am 29. März anstehende EU-Austritt Grossbritanniens sei nicht der Grund für die Entscheidung, hiess es. Es gehe um eine Umstrukturierung des globalen Fertigungsnetzwerkes, um sich verstärkt auf Elektroautos zu konzentrieren. Honda ist damit ein weiteres japanisches Unternehmen, das seine Geschäfte in Grossbritannien zurückfährt.