Hotelplan fasst Badeferiengeschäft in einer Sparte zusammen

Unter das Dach der neuen Businesseinheit Volume Tour Operating kommen die Marken Hotelplan, Migros Ferien und die deutsche Vtours, wie die Migros-Reisetochter am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Ebenfalls Teil des neuen Bereiches ist das bestehende Flugbroker-Geschäft in der Schweiz und in Deutschland. Damit wird die bisherige Businesseinheit Hotelplan Suisse aufgeteilt und die Businesseinheit Vtours geht in der neuen Sparte auf.

Bei Hotelplan Suisse verbleiben die beiden Spezialistenmarken Travelhouse und Tourisme Pour Tous, das Marketing in der Schweiz, die Distribution und die 88 Reisebüros, wie Konzernsprecherin Bianca Gähweiler auf Anfrage sagte.

Kein Stellenabbau

Mit der Zusammenfassung des klassischen Badeferiengeschäfts könne man den Einkauf in der Schweiz und in Deutschland bündeln. Durch das grössere Volumen bekomme man zum Teil günstigere Preise, sagte Gähweiler. Sonst ändere sich für die Kunden nichts.

Auch die Mitarbeiter würden ihren Arbeitsplatz behalten. "Die Anpassung der Organisationsstruktur hat weder in der Schweiz noch in Deutschland einen Stellenabbau zur Folge", schrieb die Hotelplan Gruppe.

Bachmann neuer Chef der Sparte

Chef der neuen Sparte Volume Tour Operating wird der bisherige Leiter von Hotelplan Suisse, Tim Bachmann, der in der Konzernleitung bleibt. Neue Leiterin von Hotelplan Suisse wird Nicole Pfammatter, bisher Director Distribution & Marketing Hotelplan Suisse, während sie die Verantwortung für die Distribution behält. Pfammatter zieht damit in die Konzernleitung ein.

Vtours-Chef und -Mitgründer Achim Schneider werde das Unternehmen per Ende Oktober 2022 verlassen, hiess es: "Den Entscheid, seinen Vertrag nicht mehr zu verlängern, hat er bereits im Sommer 2021 gefällt und er steht nicht in Zusammenhang mit der neuen Organisationsstruktur."

Im Rahmen der Strukturanpassung wird die Konzernleitung der Hotelplan Gruppe zudem erweitert. Neu in die Konzernleitung berufen werden Walter Jung, bisher HR Director Hotelplan Group, sowie Adrian Arnold, bisher Director Group Strategy & Projects. Walter Jung wird sich als Chief People Officer verstärkt um strategische Personalthemen für die gesamte Gruppe kümmern. Adrian Arnold werde als Chief Digital & Strategy Officer die Digitalisierung der Kundenschnittstellen sowie den Bereich Nachhaltigkeit verantworten, hiess es.

jb/rw

(AWP)