HSC-Immobilienfonds erstmals an der SIX handelbar

Der Immobilienfonds Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) steht vor seinem Börsendebut. Wie bereits im Oktober angekündigt, können die Fondsanteile ab dem heutigen Montag an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Die Anteile laufen unter dem Börsenticker-Symbol "HSC", wie die Helvetica Property Investors AG am Montag mitteilte, die den Fonds leitet.