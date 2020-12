HSL Fund baut Portfolio auf über 500 Wohnungen aus und will weiter wachsen

Es seien insgesamt acht Wohnliegenschaften mit Mietzinseinnahmen von 4,2 Millionen Franken im Jahr übernommen worden, teilte Helvetica Property Investors am Mittwoch mit. Der Marktwert des neuen Portfolios liege bei 96 Millionen. Die Liegenschaften seien alle in einem "guten bis sehr guten Zustand und gut vermietet". Sie befänden sich zudem an Standorten, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln "optimal erschlossen" sind.

Insgesamt verfügt der HSL Fund nun über 510 Wohnungen mit einem Marktwert von rund 220 Millionen Franken. Das Portfolio ist auf 24 Liegenschaften in Schweizer Wachstumsregionen verteilt, der Soll-Mietertrag beträgt nun rund 9,7 Millionen Franken. Aus heutiger Sicht werde kein Rückstellungsbedarf für Mieterlasse aufgrund der Covid-19 Situation erwartet, heisst es.

Da die Pipeline gut gefüllt sei, plant die Fondsleitung für 2021 eine weitere Kapitalerhöhung. Zudem werde eine Kotierung des HSL Fund an der SIX Swiss Exchange geprüft. Für das laufende Geschäftsjahr sei mit einer Ausschüttung in Bereich von 3,00 Franken je Anteil zu rechnen. Helvetica gab auch noch eine Personalie bekannt - Hans R. Holdener übernehme ad interim die Aufgaben des CIO und Leiter des Investment Management Teams.

dm/cf

(AWP)