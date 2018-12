Huawei baut Führungsmannschaft in der Schweiz aus

Bauer folgt auf Herrn Lifan, der als CEO in die Niederlassung von Huawei Portugal wechselt, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Dieser Wechsel sei Ausdruck der Bestrebungen, europäische Ländergesellschaften stärker von einem europäisch geprägten Management führen zu lassen. Bauer nimmt Einsitz in die Geschäftsleitung von Huawei Schweiz und berichtet direkt an CEO Wang Haitao.

Im Enterprise-Geschäft wurden durch interne Beförderung die langjährigen Huawei-Kader Urs Schneebeli und Roland von Arx an die Spitze der Bereiche Channel-Geschäft und Verkauf gesetzt, während für den Chefposten des Bereichs Service mit Ronald Berner eine externe Lösung gefunden wurde.

cf/kw

(AWP)