Huawei reagiert auf US-Sanktionen mit Innovationsoffensive

Der chinesische Telekomriese Huawei investiert deutlich in Forschung und Entwicklung, um den Auswirkungen der amerikanischen Sanktionen zu begegnen. "Wir glauben, dass wir nur durch Non-Stop-Innovation am Ball bleiben können", sagte der Vorsitzende Ken Hu am Dienstag auf einem Treffen mit Analysten im südchinesischen Shenzhen. "Wir machen sehr starke Investitionen in Forschung und Entwicklung."