Hugo Boss hebt Jahresprognose an - Quartal besser als erwartet gelaufen

Im dritten Quartal war der Umsatz vorläufigen Zahlen zufolge "dank der weiteren spürbaren Erholung des globalen Geschäfts" währungsbereinigt um 42 Prozent auf 755 Millionen Euro gestiegen. Das Ebit lag bei 85 Millionen Euro (Vorjahr: 15). Damit hätten erstmals zum Vor-Pandemieniveau Umsatz und Gewinn zugelegt, hiess es in der Mitteilung weiter. Bei beiden Kennziffern hatten Analysten deutlich weniger erwartet.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Der Aktienkurs von Hugo Boss stieg auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion im Vergleich zum Xetra-Schluss um knapp drei Prozent./he/la

