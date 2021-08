Hugo Boss will Umsatz bis 2025 auf 4 Milliarden Euro verdoppeln

Der neue Chef des Modekonzerns Hugo Boss , Daniel Grieder, will mittelfristig das Wachstum vorantreiben und zu früherer Profitabilität zurückkehren. Einer der Wachstumstreiber soll die Digitalisierung sein, wie das Unternehmen am Mittwoch in Metzingen im Vorfeld seines Kapitalmarkttages mitteilte. So soll der Umsatz bis 2025 auf vier Milliarden Euro verdoppelt werden, das Geschäft aus digitalen Kanälen will Hugo Boss auf mehr als eine Milliarde Euro steigern.