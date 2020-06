Die Hupac Gruppe hat Michail Stahlhut zum neuen CEO ernannt. Zuvor war er zwei Jahre als Chef der Tochtergesellschaft Hupac Intermodal tätig, wie die Gesellschaft am Freitag mitteilte. Ausserdem wurden Erich Staake und Beni Kunz neu in den Verwaltungsrat gewählt. Letzter werde in seiner neuen Funktion als Executive Board Member Hupac bei strategischen Projekten unterstützen, hiess es in dem Communiqué.