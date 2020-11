Hurrikan 'Zeta' dürfte Versicherer bis zu 3,5 Milliarden Dollar kosten

Die Zerstörungen durch Hurrikan "Zeta" in den USA dürfen die Versicherungsbranche nach Einschätzung von Experten eine Milliardensumme kosten. Der auf Risikoanalysen spezialisierte Versicherungsdienstleister Air Worldwide schätzt die versicherten Schäden an Gebäuden an Land auf 1,5 bis 3,5 Milliarden US-Dollar (1,3 bis 3,0 Mrd Euro), wie er am Montag in Boston mitteilte.