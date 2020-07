Die Kunden der Hypothekarbank Lenzburg können die Mobile-App "E-Post" der Schweizerischen Post in einer Testumgebung nutzen. Die Bank ist Umsetzungspartnerin der Post bei der Einführung der Dienste. Die App soll die Kunden bei der Umstellung auf das "digitale, private Büro" begleiten, wie es in einer Mitteilung am Montagabend heisst.