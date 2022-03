Hypothekarzinsen so hoch wie seit Mitte 2014 nicht mehr

Die Kapitalmarktzinsen sind im ersten Quartal je nach Laufzeit um 60 bis knapp 100 Basispunkte angestiegen, wie der Hypothekenvermittler Moneypark in seinem am Donnerstag veröffentlichten Konjunktur- und Zinsupdate mitteilte. Der Richtsatz für eine zweijährige Hypothek ist demnach seit Jahresende um 25 Basispunkte (BP) auf 1,40 Prozent gestiegen. Für fünfjährige Festhypotheken beträgt er neu 1,51 (+52 BP) und für zehnjährige 1,94 (+69 BP). Einen Anstieg um rund 50 Basispunkte in einem Quartal habe es zuletzt nach dem Frankenschock im Januar 2015 gegeben, heisst es.

Doch die Kreditanbieter schlugen laut Moneypark bisher nur einen Teil des Zinsanstiegs am Kapitalmarkt auf die Hypotheken um. Daher überrasche es nicht, dass die Differenz zwischen dem günstigsten und teuersten Anbieter bei der zehnjährigen Laufzeit bei über einem Prozent (134 BP) liege.

Ob dies nun die Zinswende ist, sei schwer einzuschätzen. Denn rund die Hälfte des Hypothekarzinsanstiegs im ersten Quartal dürfte auf den Krieg in der Ukraine zurück gehen. Die allgemeine Unsicherheit enge den Handlungsspielraum der Währungshüter ein. Daher stehe der Zinsanstieg auf wackeligen Beinen, schreibt Moneypark. Die Hypothekarzinsen könnten sich mittelfristig seitwärts bewegen oder sogar wieder leicht sinken. Zwischenzeitlich seien aber weitere Anstiege nicht auszuschliessen.

Immobilienbesitzer wollen Budgetsicherheit

Nach Ansicht des Vergleichsdienstes Comparis ist die mehrjährige Phase mit Tiefstsätzen für Festhypotheken derweil vorbei. Allerdings dürften sich wegen des engen Spielraums der Notenbanken Geldmarkt-Hypotheken (Saron) vorläufig kaum sprunghaft verteuern.

Da viele Immobilienbesitzer verunsichert sein, wie die Zentralbanken im Zusammenhang mit der steigenden Inflation und den Folgen des Ukraine-Kriegs reagierten, wechselten sie nun vermehrt in Festhypotheken, heisst es dort. Bemerkenswert sei diesbezüglich die in den vergangenen Jahren kaum gesehene Nachfrage nach 15-jährigen Hypotheken. Dabei dürfte auch die neuen Hypothekarangebote ohne die Klausel einer Vorfälligkeitsentschädigung die Nachfrage verstärkt haben, heisst es.

pre/uh

(AWP)