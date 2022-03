Hyundai Motor öffnet offiziell Werk in Indonesien

Der Volkswagen -Rivale Hyundai hat sein erstes Werk in Südostasien offiziell in Betrieb genommen. Die Fabrikanlage steht in Indonesien, das der südkoreanische Autohersteller als ein Drehkreuz für seine Mobilitätsstrategie sieht. "Die Anlage wird eine Schlüsselrolle in der Autoindustrie und insbesondere auf dem Gebiet der Elektrofahrzeuge spielen", sagte Konzernchef Chung Euisun laut Firmenangaben am Mittwoch bei der Eröffnungsfeier in einem etwa 40 Kilometer östlich der Hauptstadt Jakarta gelegenen Industriekomplex. An der Feier habe auch der indonesische Präsident Joko Widodo teilgenommen.