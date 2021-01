Hyundai und Apple sprechen über Entwicklung von Roboterautos

Dies berichtete der Sender Korea Economic Daily TV am Freitag ohne Angabe von Quellen. Hyundai bestätigte Kontakte mit Apple, sagte aber bislang nicht, worum es dabei geht: "Apple und Hyundai sind in Gesprächen, aber sie befinden sich in einem frühen Stadium und es wurde noch nichts entschieden", hiess es in einer Erklärung.

Später teilte der Konzern in einem Zulassungsantrag mit, es gebe "Anfragen für eine Zusammenarbeit bei der gemeinsamen Entwicklung von autonomen Elektrofahrzeugen von verschiedenen Unternehmen". Apple lehnte eine Stellungnahme ab.

Der Bericht liess die Aktie von Huyndai um 25 Prozent emporschnellen. Reuters hatte erst kurz vor Weihnachten unter Berufung auf Insider berichtet, Apple wolle bis 2024 ein autonomes Fahrzeug an den Start bringen. In dem Zusammenhang war auch die Rede von einem Durchbruch in der Batterietechnologie.

Die vor einigen Jahren begonnene Entwicklung eines eigenen Fahrzeugs im Rahmen des Projekts "Titan" sei entsprechend weit fortgeschritten. Sollte Apple ein solches Auto mit Hyundai auf die Strasse bringen, wäre dies nicht nur eine Herausforderung für den US-Elektroautobauer Tesla. Alle grossen Autobauer arbeiten derzeit an selbstfahrenden Fahrzeugen. Volkswagen, Daimler & Co müssen fürchten, von Technologiekonzernen wie Apple, Google und Amazon abgehängt zu werden, wenn sie sich nicht rasch wandeln.

(AWP)