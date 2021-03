Trotz der unsicheren Lage in der Corona-Pandemie hält die deutsche Autoindustrie an der für September geplanten Internationalen Automobilmesse (IAA) in München fest. Der Vorstand des Verbandes habe am Mittwoch die Planungen dazu bekräftigt, teilte der VDA mit. Denn diese sei als Plattform für den Weg zu klimaneutraler Mobilität von grosser Bedeutung.