Iberdrola steckt Milliarden in Ökostrom - 5 Milliarden Euro Gewinn bis 2025

Der spanische Energiekonzern Iberdrola will in den kommenden Jahren Milliarden investieren und dabei seinen Anteil an erneuerbaren Energien erheblich hochfahren. Die Ergebnisse sollten bis 2025 deutlich steigen, kündigte das Unternehmen am Donnerstag auf seinem Kapitalmarkttag in Bilbao an. So erwartet Iberdrola ein Wachstum des operativen Ergebnisses (Ebitda) von im Schnitt 6 bis 7 Prozent jährlich. 2025 soll es rund 15 Milliarden Euro erreichen, nach 10,1 Milliarden Euro 2019.