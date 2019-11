Idorsia bezeichnet Phase-2-Daten zu Cenerimod als ermutigend

(Analystenkommentar und Aktienkurs ergänzt) - Das Biotechunternehmen Idorsia hat in einer Phase-2-Sicherheitsstudie mit dem Wirkstoff Cenerimod erfreuliche Resultate erzielt. Die Daten wurden auf der Jahrestagung des American College of Rheumatology (ACR) und der Association for Rheumatology Professionals (ARP) präsentiert, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.