Idorsia gibt Wandelanleihe über 600 Millionen Franken aus

Idorsia sowie die beiden Hauptaktionäre hätten eine 90-tägige Verkaufssperre vereinbart, teilte das Unternehmen am Mittwochnachmittag nach dem Abschluss der am Morgen angekündigten Platzierung mit. Verwendet werden soll der Nettoerlös für kommerzielle Produkteinführungen in mehreren Schlüsselmärkten im Jahr 2022 - bei denen die Zulassung allerdings noch aussteht - und zur Finanzierung der weiteren Entwicklung der Pipeline des Unternehmens.

Die Anleihen haben eine Laufzeit von 7 Jahren und sind ab Mitte September in Idorsia-Aktien wandelbar, die aus dem bestehenden bedingten Aktienkapital ausgegeben werden. Der Coupon beträgt 2,125 Prozent, zudem wird die Wandelanleihe einen Umwandlungsprämie über dem Referenzpreis aufweisen - dieser wird als der volumengewichtete Durchschnittskurs der Aktie zwischen Handelsstart und -schluss am (heutigen) 28. Juli 2021 definiert.

Die Idorsia-Aktien haben am Donnerstag mit deutlichen Abschlägen auf die Ankündigung der Kapitalbeschaffung mittels der Wandelanleihe reagiert. Gemäss der Berechnung der Vontobel-Analysten dürfte die Anleihe zu einer Verwässerung von 10 bis 11 Prozent führen. Am späten Nachmittag notieren die Idorsia-Titel um 8,8 Prozent im Minus auf 22,44 Franken.

hr/tp/jb

(AWP)