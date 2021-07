Idorsia gibt Wandelanleihe über 600 Millionen Franken aus

(Meldung mit Festlegung des Umwandlungspreises ergänzt) - Idorsia hat sich neue Mittel beschafft. Das Biotechunternehmen hat am Mittwoch eine unbesicherte Wandelanleihe in Höhe von 600 Millionen Franken über eine Privatplatzierung ausgegeben. 29 Prozent der Anleihe sind von den Hauptaktionären Jean-Paul und Martine Clozel gekauft worden, die damit ihren Anteil an Idorsia halten wollen.