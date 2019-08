Idorsia will laut CEO bereits 2021 in die schwarzen Zahlen kommen

Das Biotech-Unternehmen Idorsia will die Gewinnschwelle früher als ursprünglich kommuniziert erreichen. "Idorsia ist in dem Sinn ein Spezialfall, als wir einen guten Teil der Forschung von Actelion übernehmen konnten", sagte CEO Jean-Paul Clozel in einem Interview mit der Westschweizer Wirtschaftszeitung "L'Agéfi" (Ausgabe 26.8.). "Wir können deshalb bereits drei oder vier Jahre nach der Gründung profitabel sein und nicht erst nach mindestens zehn Jahren."