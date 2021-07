Ifo: Optimistische Autoindustrie will Stellen abbauen

Die deutsche Autoindustrie blickt laut dem Ifo-Institut so optimistisch in die Zukunft wie seit Jahren nicht. Gleichzeitig wollen die Unternehmen Stellen abbauen, vor allem in der Produktion, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag nach seiner allmonatlichen Umfrage zur Lage in der Branche berichtete. Demnach stieg der Stimmungsindikator im Juni auf 44,2 Punkte, den höchsten Wert seit August 2018.