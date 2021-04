IGEA-Aktionäre stimmen Fusion mit Blue Sky zu

Die Aktionäre der an der SIX kotierten IGEA Pharma haben an einer ausserordentliche Generalversammlung am Donnerstag alle Vorschläge des Verwaltungsrats einstimmig angenommen. So haben sie einem Zusammenschluss mit dem auf pflanzliche Grundsubstanzen spezialisierten britischen Unternehmen Blue Sky Natural Resources (BSNR) und einer entsprechenden Kapitalerhöhung zugestimmt.