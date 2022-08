IGEA erhält letzte Fristverlängerung für Jahresbericht 2021

Dies sei die letzte Verlängerung, welche die SIX dem Unternehmen gewähre, heisst es weiter. Zwar sei der Jahresbericht erstellt worden, doch bräuchten nun noch die unabhängigen Prüfgesellschaften Zeit, um die Zahlen und Daten zu prüfen.

Die mehrmalige Verlängerung stand im Zusammenhang mit der Übernahme des Cannabis-Unternehmens Blue Sky Natural Resources und der Ausgabe neuer Aktien im September 2021. Manche Punkte im Rahmen des Abschlusses musste IGEA noch eingehend analysieren. Kotierte Unternehmen müssen den Jahresabschluss jeweils innert vier Monaten vorlegen. Wenn das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr entspricht, also bis Ende April.

Aufgrund der mehrmaligen Verschiebung wurde der Handel mit IGEA-Aktien an der SIX seit Anfang August ausgesetzt. Das bleibe so, bis der Jahresbericht 2021 publiziert worden sei, teilte IGEA weiter mit.

IGEA hatte bereits anlässlich der letzten Fristverlängerung von Mitte Juni erste Angaben zu den Zahlen von 2021 gemacht. Demnach lagen die Einnahmen laut ungeprüften Zahlen 2021 bei 116'000 US-Dollar nach 166'000 im Vorjahr. Gleichzeitig erzielte IGEA einen Bruttogewinn von 51'000 US-Dollar nach einem Verlust von 193'000 Dollar im Vorjahr.

mk/cf

(AWP)