Das Pharmaunternehmen Igea hat von der SIX Exchange Regulation AG grünes Licht für die Kotierung neuer eigener Namenaktien erhalten. Wie das an der SIX gelistete niederländische Unternehmen am Montag mitteilte, sollen am Berichtstag annähernd 308 Millionen neue Namenaktien mit einem Nennwert von je 0,01 aus dem genehmigten Kapital gelistet werden.