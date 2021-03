IGEA Pharma plant wegen Fusion Kapitalerhöhung und ergänzt Verwaltungsrat

An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. April sollen Giovanna Puppo (Partnerin bei Grimaldi Studio Legale, Mailand), Massimiliano Colella (CEO Evercare, Dubai) und Raffaele Bruto Bertoni (Senior Portfolio Manager bei GIC Gulf Investment Corp.) ins Gremium gewählt werden, teilte die an der Schweizer Börse kotierte niederländische IGEA in der Nacht auf Dienstag mit.

Weiter hat IGEA Pharma und die von ihr beauftragte PFK Italy die Bewertung soweit vorgenommen. Das britische Unternehmen habe einen Referenzwert von 186 Millionen Franken. Auf dieser Basis beantrage IGEA unter Ausschluss der Bezugsrechte die Ausgabe von knapp 310 Millionen neuer Aktien. Diese würden für die Aktionäre von BSNR reserviert, um diese im Rahmen der Fusion mittels Sacheinlage mit IGEA-Aktien auszubezahlen.

Durch den Zusammenschluss von IGEA Pharma und BSNR soll ein Unternehmen entstehen, das sich auf die Entwicklung von Lösungen zur Gesundheitsvorsorge und Nahrungsergänzungprodukte fokussiert. Der Hauptsitz des fusionierten Unternehmens, das weiterhin an der SIX kotiert sein soll, wird laut früherer Angaben nach der Fusion in den Niederlanden sein.

mk/

(AWP)