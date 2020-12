Das niederländische Pharmaunternehmen IGEA hat mit CSM Europe eine Vertriebsvereinbarung für die "CE"-konforme Lieferung von "Alz1" unterzeichnet. Der Vertrieb des Alzheimer Vorsorgeprogramms "Alz1" soll auf Grosshandelsbasis in ausgewählten EU-Märkten in der ersten Hälfte des Jahres 2021 beginnen, teilte IGEA am Montag mit.