IGEA Pharma will Fusion mit Blue Sky Natural Resources im April abschliessen

Zuvor hatten die Unternehmen den Abschluss bis Ende 2020 angestrebt. Die pandemiebedingten Lockdowns hätten den Prozess verlangsamt, hiess es in der Mitteilung. Das an der Schweizer Börse kotierte niederländische Unternehmen IGEA hatte im August bekannt gegeben, sich mit der auf pflanzliche Grundsubstanzen spezialisierten Firma zusammenschliessen zu wollen.

PFK Italy sei mit einer unabhängigen Bewertung von BSNR beauftragt worden, gab IGEA Pharma weiter bekannt. Auf dieser Grundlage würde die Zahl der neu ausgegebenen Aktien von IGEA bestimmt, die die BSNR-Aktionäre nach Abschluss der Transaktion erhalten würden. Die Bewertung soll Ende Februar vorliegen.

Alle nötigen Informationen sollen schliesslich spätestens Anfang März bereitstehen. Die ausserordentliche Generalversammlung von IGEA Pharma soll dann im April folgen.

Durch den Zusammenschluss entstehe ein Unternehmen mit einer innovativen Entwicklungspipeline, das sich auf Lösungen zur Gesundheitsvorsorge und Nahrungsergänzungprodukte fokussiere, hiess es bei der Fusionsankündigung. Der Hauptsitz des fusionierten Unternehmens, das weiterhin an der SIX kotiert sein soll, werde nach der Fusion in den Niederlanden sein.

tt/rw

(AWP)