Immo56 steigert Mietertrag deutlich

Die Mieteinnahmen erhöhten sich in dem per 31. März 2021 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr um 5,3 Prozent auf 20,2 Millionen Franken, wie die Gesellschaft am Montag mitteilte. Der deutliche Anstieg resultiert aus der Vermietung aller Wohnungen in zwei Neubauten sowie aus Mietsteigerungen nach Renovationsarbeiten: Insgesamt wurden mehr als 5 Millionen in die Instandhaltung und Renovation von Gebäuden investiert.

Die Verluste, die "Covid-19" während des Geschäftsjahres zugerechnet werden, entsprechen gemäss Mitteilung 38'543 Franken beziehungsweise 0,18 Prozent der fakturierten Mieten.

Die Mietausfallrate sank in der Periode auf 3,15 Prozent von 3,49 Prozent und die Leerstandsquote auf 2,91 Prozent. Insgesamt erhöhten sich die Erträge auf 22,9 Millionen von 20,0 Millionen im Jahr davor.

Der zur Auszahlung an die Anleger vorgesehen Betrag stieg auf 12,1 Millionen von 9,8 Millionen. Pro Anteil wird eine um 0,10 Franken auf 5,20 Franken erhöhte Dividende bezahlt.

Das Nettovermögen beläuft sich auf 358,8 Millionen, was einer Steigerung von 26,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser starke Anstieg sei insbesondere durch die deutliche Reduktion der Verschuldung auf 25,8 Prozent zu erklären, heisst es weiter.

Der Gesamtwert des Immobilienvermögens stieg um 6,6 Prozent auf 474,7 Millionen Franken. Der Erwerb eines neuen Wohngebäudes ("Chemin de Sus-Craux 21-23" in Perroy), das Ende der Bauarbeiten und die Übergabe der Seniorenresidenz in Collombey-Muraz, die Wertsteigerung der Umbauarbeiten am Gebäude an der "Rue Denis-de-Rougemont 8" sowie die gesamten Renovationsarbeiten an den restlichen Immobilien zu dieser Wertsteigerung der Gebäude bei.

Gleichzeitig verkaufte die Gesellschaft in der Berichtsperiode Gebäude für fast 7 Millionen Franken.

Für das laufende Jahr zeigt sich die Gesellschaft zuversichtlich. Der Anstieg der Mieteinnahmen werde für das nächste Geschäftsjahr bestätigt, heisst es zudem. Insbesondere durch die vollständige Mieteinnahme für die Objekte in Collombey-Muraz und Perroy sowie durch die Mieterhöhungen, die durch die im letzten Geschäftsjahr durchgeführten Renovationsarbeiten erzielt wurden.

sig/cf

(AWP)