Immobilien-Tochter von Allianz Suisse ernennt Hendrik David zum neuen CEO

David sei derzeit noch als Leiter Immobilien Schweiz bei der AFIAA Real Estate Investment AG tätig. Er trete bei der Allianz die Nachfolge von Martin Kaleja an, der als CEO zum Immobilienunternehmen Swiss Prime Site wechsle. David habe zuvor unter anderem die Projektentwicklung von "The Circle" beim Flughafen Zürich geleitet, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Allianz Suisse Immobilien AG verwaltet den Angaben nach derzeit ein Immobilienportfolio von über 5 Milliarden Franken.

sta/tt

(AWP)