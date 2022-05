Immobilienfirma Epic Suisse nimmt neuen Anlauf für Gang an Schweizer Börse SIX

Nun soll der Börsengang "je nach Marktbedingungen" in den kommenden Monaten an der SIX Swiss Exchange erfolgen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Im Rahmen des Börsengangs (IPO) ausschliesslich mit Primäraktien will Epic rund 200 Millionen Franken einnehmen.

Der Nettoerlös aus dem Börsengang soll in erster Linie zur Finanzierung künftiger Akquisitionen, laufender Entwicklungsprojekte sowie für Investitionen und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Darüber hinaus sollen Bankfinanzierungen und Aktionärsdarlehen getilgt werden.

Hauptaktionäre bleiben investiert

Mit dem Börsengang will Epic ausserdem schneller wachsen, den Zugang zu Kapitalmärkten sichern, die Finanzierungsflexibilität erhöhen sowie das Unternehmensprofil und den Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit steigern.

Die Gründer und Hauptaktionäre Alrov Group (Anteil 77,8%) und die Familie Greenbaum (22,2%) werden im Rahmen des Börsengangs keine Aktien verkaufen. Sie blieben voll in Epic investiert und nähmen langfristig an der Unternehmensentwicklung teil, heisst es weiter.

Das Unternehmen stellt eine attraktive Dividendenpolitik in Aussicht: Für 2022 soll eine Dividende von 3,00 Franken je Aktie ausgeschüttet werden. Danach sollen die Aktionäre jeweils über 80 Prozent der "Funds from Operations" (FFO) erhalten.

Marktwert von 1,5 Mrd Fr.

Das Portfolio der 2004 gegründeten Gesellschaft beinhaltet 25 Immobilien mit einem Marktwert (per Ende 2021) von rund 1,5 Milliarden Franken. Damit wurden 2021 Nettomieteinnahmen in Höhe von 58,6 Millionen Franken generiert. Der Reingewinn hat sich im vergangenen Jahr auf 77,5 Millionen Franken mehr als verdoppelt. Per Ende 2021 hatte EPIC einen IFRS Net Asset Value (NAV) von 578 Millionen Franken.

Epic kauft und vermietet vor allem Büro- und Logistikgebäude sowie Einkaufszentren. Rund 44 Prozent des Marktwerts entfielen auf hauptsächlich lebensmittelorientierte Einzelhandelsimmobilien. 38 Prozent machten Büroimmobilien und 9 Prozent Logistikimmobilien aus. Die Renditeobjekte des Unternehmens liegen in den wichtigsten Wirtschaftszentren der Schweiz, nämlich in der Genferseeregion und im Wirtschaftsraum Zürich.

cf/tv

(AWP)