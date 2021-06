Die Intershop Holding hat ihr Grossprojekt in Basel erfolgreich abgeschlossen. Die letzte der 30 nachhaltig konzipierten Eigentumswohnungen an der Gellertstrasse in der Stadt Basel sei nun übergeben worden, teilte die Immobiliengesellschaft am Donnerstagabend mit. Mit dem Verkauf der Wohnungen hatte Intershop im Juni 2019 begonnen.