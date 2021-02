Die Immobiliengesellschaft SF Urban Properties (SFUP) hat per Ende Januar 2021 bei zwei Entwicklungsprojekten alle Einheiten verkauft. Alle dreizehn Stockwerkeigentumseinheiten des Projektes "Kluspark" in Zürich, sowie alle zehn Einheiten der Einfamilienhaus-Überbauung "Sandreutergarten" in Riehen seien nun beurkundet, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.