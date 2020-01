Der Immobilienfonds La Foncière ist weiter gewachsen. Das Gesamtvermögen des Fonds lag zum Abschluss des Geschäftsjahres am 30. September 2019 bei 1,48 Milliarden Franken und ist damit um 2,8 Prozent gestiegen. Nach Abzug der Hypothekarschulden, die 19,8 Prozent am Verkehrswert ausmachen, beträgt das Nettovermögen des Fonds 1,06 Milliarden (+3,6%), wie Investissements Fonciers am Montagabend mitteilte.