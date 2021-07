Immobilienfonds Streetbox erzielt mehr Rendite und schüttet mehr aus

Konkret erhöhts sich die Anlagerendite per 31. März 2021 auf 11,5 von 8,1 Prozent im Vorjahr. Die Eigenkapitalrendite belief sich auf 11,0 Prozent nach 7,7 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess.

Trotz Corona stiegen auch die Mietzinseinnahmen des auf "modulare Lagerhallen" ausgerichteten Immobilienfonds um 3,6 Prozent auf 10,27 Millionen Franken. Etwas tiefer lag allerdings die EBIT-Marge mit 69,0 nach 72,6 Prozent im Vorjahr.

Dabei ist der Fonds nochmals deutlich gewachsen: Das Nettofondsvermögen wird zum Stichtag auf 138 Millionen nach 130 Millionen Franken im Vorjahr beziffert. Das Gesamtfondsvermögen betrug 214 Millionen verglichen mit 201 Millionen. Und der Nettoinventarwert (NIW) lag Ende März je Anteil bei 321,45 gegenüber 303,15 Franken im Vorjahr.

Den Anlegern schüttet der Fonds eine Dividende in Höhe von 15,00 Franken pro Anteil aus. Das sei ein Rekord. Im vergangenen Jahr waren es 14,90 Franken.

Der Streetbox Real Estate Fund investiert vorwiegend in Immobilien des Typs "modulare Lagerhallen" und ist vor allem in den wirtschaftsaktiven Agglomerationen in der Westschweiz tätig. Seit Oktober 2016 ist der Fond an der SIX kotiert.

jl/ra

(AWP)