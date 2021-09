Immofonds steigert Mietzinseinnahmen und Gewinn

Der Nettoertrag nahm derweilen um 4,7 Prozent auf 47,9 Millionen Franken zu. Der Anstieg des Gesamterfolgs um ein Drittel auf 104.5 Mio Franken war laut Mitteilung vor allem auf die nicht realisierten Kapitalgewinne zurückzuführen, welche von 32,0 Mio auf 53,2 Mio Franken zugenommen haben.

Für die Gewinnverteilung stünden derweil 52,7 Millionen Franken zur Verfügung, heisst es. Die Ausschüttung pro Anteil bleibt dabei unverändert bei 13,50 Franken.

Höherer Marktwert der Liegenschaften

Der Marktwert der Liegenschaften erhöhte sich um 7,3 Prozent auf 1,81 Milliarden Franken. Dies sei etwa zur Hälfte auf marktbedingte Veränderungen und zur Hälfte auf Investitionen ins Portfolio zurückzuführen, heisst es. In den kommenden Monaten seien zudem zahlreiche Projekte geplant, die das Portfolio weiter verdichten und aufwerten würden.

Der Immofonds wurde 1955 gegründet und gehört laut eigenen Angaben zu den zehn grössten börsenkotierten Immobilienfonds der Schweiz. Der Fonds investiert ausschliesslich in schweizerische Immobilienwerte, primär in konjunkturresistente Wohnliegenschaften in städtischen Zentren und Agglomerationen mit wirtschaftlichem Wachstumspotenzial.

sig/uh

(AWP)