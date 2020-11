Implenia-Aktien nach Kreditbestätigung im Höhenflug

Die Aktien des Baukonzerns Implenia sorgen am Mittwoch wieder einmal für eine positive Überraschung. Am Vorabend hatte der in finanzieller Schieflage steckende Konzern mitgeteilt, dass nach "einvernehmlichen Diskussionen" der bestehende Syndikatskreditvertrag mit Schweizer Banken über 800 Millionen Franken bestätigt worden sei. Die darin enthaltene revolvierende Limite sei unbenutzt; zusammen mit einer "soliden Cash-Position" sei man "gut aufgestellt, um die gesetzten Ziele zu erreichen", so die Mitteilung.