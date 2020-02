Implenia baut für das Gemeinschaftsprojekt Kirkbi A/S, DK-Billund und ehret+klein in München das Büroensemble "Der Heimeran". Zudem erhielt Implenia den Zuschlag für den Neubau eines Wohnhochhauses mit 151 Wohnungen in Berlin von der Degewo Süd Wohnungsgesellschaft GmbH. Das dritte Projekt in der Schweiz sieht die Sanierung von zwölf Gebäuden aus dem Jahre 1976 für die Migros-Pensionskasse vor.

cf/rw

(AWP)