Der Baukonzern Implenia hat in der Westschweiz einen grösseren Auftrag als Totalunternehmer an Land gezogen. In Grand-Lancy bei Genf wird Implenia die Grossüberbauung "Alto Pont-Rouge" realisieren, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf rund 132 Millionen Franken.