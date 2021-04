Implenia trennt sich von Fähranleger- und Felssicherungsgeschäft in NO

Eine Tochter von Presis Infra übernehme die operative Führung des Geschäfts ab sofort sowie 19 Mitarbeitende und alle für den Betrieb notwendigen Anlagen und Geräte, teilt Implenia am Freitag mit.

Im Herbst letzten Jahres hatte der Baukonzern einen grossen strukturellen Umbau angekündigt. Dazu sollten Entlassungen sowie der Verkauf von Unternehmensteilen gehören. Implenia will ihr Geschäft auf integrierte Bau- und Immobiliendienstleistungen in der Schweiz und in Deutschland fokussieren. Nur der Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturprojekte sollen auch in anderen Märkten weitergeführt werden.

