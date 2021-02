Importierter Zucker mit Union Jack: Britischer Hersteller AB Foods sauer

"Es ärgert mich und - so denke ich - alle Landwirte, dass ein Produkt, dass in Belize oder Brasilien wächst und um die Welt geschifft wird, dann in der American-Sugar-Fabrik in London gereinigt und in Tüten mit der britischen Flagge und der Aufschrift "Made in Britain" gepackt werden darf", schimpfte Kenward. Hintergrund ist ein Streit um Kennzeichnungsvorschriften. Landwirte kritisieren, sie müssten hohe Anforderungen erfüllen, während für importierte Lebensmittel andere Regeln gälten./bvi/DP/men

(AWP)