Ina Invest schliesst den angekündigten Kauf einer Liegenschaft Genf ab

Damit werde das Portfolio um eine bestehende Liegenschaft an zentraler Lage in Genf erweitert, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Liegenschaft befindet sich den Angaben zufolge an der Rue du Grand-Pré 54-58 und damit zehn Minuten vom Bahnhof Genf-Cornavin und rund fünfzehn Minuten vom Flughafen Genf entfernt.

Das Grundstück umfasst den Angaben zufolge drei Parzellen mit einer Gesamtfläche von 2821 Quadratmetern. Dabei sind die Gebäude mit einer Nettomietfläche von 6356 Quadratmetern bereits vermietet, wobei sie zu 95 Prozent gewerblich und zu 5 Prozent zum Wohnen genutzt würden. Der Bruttosollmietertrag wird auf 2 Millionen Franken pro Jahr beziffert.

