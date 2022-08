Indischen Holcim-Töchtern ACC und Ambuja drohen in Kartellverfahren hohe Bussen

Im Kartellverfahren, in das auch die indischen Holcim-Töchter ACC und Ambuja verwickelt sind, haben die indischen Wettbewerbshüter Medienberichten zufolge nun einen umfangreichen Bericht verfasst. In dem bereits im Dezember 2020 publik gewordenen Fall geht es um Preis- und Produktionsabsprachen unter zwanzig Zementherstellern in Indien. Holcim hat sich erst vor kurzem den Verkauf von ACC und Ambuja Cement für eine hohe Milliarden-Summe angekündigt.