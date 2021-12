Inditex mit weiterem Rekordquartal - Guter Start ins Weihnachtsgeschäft

Der Textilhändler Inditex hat sich weiter vom Corona-Schock des Jahres 2020 erholt und im dritten Quartal den Rekordkurs der Monate davor fortgesetzt. In den Monaten August bis Oktober setzte der Konzern so viel um wie noch nie in einem dritten Quartal zuvor - auch der Gewinn lag auf Rekordniveau für diesen Zeitraum. Zudem startete der Eigner der Modeketten Zara, Bershka und Massimo Dutti mit deutlichen Zuwächsen in das wichtige Weihnachtsquartal. Zwischen 1. November und 10. Dezember sei der um Währungseffekte bereinigte Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel gestiegen, teilte Inditex am Mittwoch im spanischen Arteixo mit. Im Vergleich zu 2019 sei dies ein Plus von zehn Prozent.