Industriegase-Konzern Linde peilt noch mehr Gewinn an

Der Industriegase-Konzern Linde will nach einem deutlichen Gewinnanstieg 2020 im laufenden Jahr noch mehr verdienen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie soll 2021 auf 9,10 bis 9,30 US-Dollar zulegen, wie das im Dax notierte Unternehmen am Freitag in Guildford bei London mitteilte.