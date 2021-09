Industrieproduktion in Italien legt überraschend weiter zu

In Italien hat die Industrieproduktion im Juli überraschend an den starken Vormonat angeknüpft. Im Monatsvergleich sei die Produktion um 0,8 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mit. Analysten wurde von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt einen geringfügigen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet.