Inficon-GV heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut

Die Aktionäre des Messtechnikunternehmens Inficon haben an der Generalversammlung vom Freitag allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. So wurde unter anderem die Ausschüttung einer Dividende von 18,00 Franken je Aktie (mit ex-Datum 7. April) gutgeheissen, wie das Unternehmen am Abend mitteilte.