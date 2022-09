Inflation und trübe Konsumstimmung: AB Foods rechnet mit Gewinnrückgang

Hohe Energiepreise und ungünstige Wechselkurse stimmen den Mischkonzern Associated British Foods (AB Foods) für das kommende Geschäftsjahr vorsichtig. Auf Konzernebene dürften der bereinigte operative Gewinn und das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) unter dem Niveau des aktuellen Jahres liegen, teilte die Primark-Mutter am Donnerstag in London mit. Das aktuelle Geschäftsjahr endet für AB Foods am 17. September.