Insider: Goldman Sachs setzt wieder auf Bitcoin-Futures

Zudem prüfe die US-Bank das Potenzial für einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds und untersuche die Verwahrung von digitalen Vermögenswerten.

Der Bitcoin-Kurs hat im vergangenen Jahr mehr als 470 Prozent zugelegt, ist aber nach wie vor grossen Schwankungen unterworfen. Goldman hatte erstmals 2018 eine Handelsabteilung für Kryptowährungen eingerichtet. Der damalige Absturz des Bitcoin-Preises versetzte dem Interesse der Anleger an digitalen Münzen aber einen Dämpfer. Mittlerweile bieten auch etablierte Finanzinstitutionen wie die US-Derivatebörse CME, der Mutterkonzern der New York Stock Exchange, Intercontinental Exchange und der Vermögensverwalter Fidelity zahlreiche Produkte und Dienstleistungen rund um Bitcoin sowie anderen Kryptowährungen an.

(AWP)